Трамп готов нанести окончательный удар по "Талибану"

Трамп жестко раскритиковал действия боевиков, его риторика в отношении террористов довольно ясна и он готов применить любые меры для отпора постоянным терактам, в которых гибнут тысячи невинных мужчин, женщин и детей. Жестокость талибов должна быть ярким примером для всего цивилизованого мира, что может произойти в скором времени с нами, если мы будет давать слабину в окончательном решении вопроса борьбы с "Талибаном".

"Я осуждаю беспощадную атаку в Кабуле, из-за которой погибли десятки невинных мирных жителей", - резюмирует американский лидер.

Напомним, что в результате взрыва автомобиля в столице Афганистана в Кабуле погибло 90 человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее правоохранители установили хронологию событий действий смертника. Террорист использовал служебный транспорт, чтобы беспрепятственно проехать через один из контрольных пунктов. Как только он подъехал к пункту, то сразу же активировал взрывчатку.