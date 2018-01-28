16:35 28.01.2018 | Политика | Новости
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Трамп готов нанести окончательный удар по "Талибану"

Президент США Дональд Трамп призвал страны мира нанести по боевикам "Талибана" окончательное поражение. Об этом передает "Радио Свобода".

Трамп готов нанести окончательный удар по

Трамп жестко раскритиковал действия боевиков, его риторика в отношении террористов довольно ясна и он готов применить любые меры для отпора постоянным терактам, в которых гибнут тысячи невинных мужчин, женщин и детей. Жестокость талибов должна быть ярким примером для всего цивилизованого мира, что может произойти в скором времени с нами, если мы будет давать слабину в окончательном решении вопроса борьбы с "Талибаном".

"Я осуждаю беспощадную атаку в Кабуле, из-за которой погибли десятки невинных мирных жителей", - резюмирует американский лидер.

Напомним, что в результате взрыва автомобиля в столице Афганистана в Кабуле погибло 90 человек. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее правоохранители установили хронологию событий действий смертника. Террорист использовал служебный транспорт, чтобы беспрепятственно проехать через один из контрольных пунктов. Как только он подъехал к пункту, то сразу же активировал взрывчатку.

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