Президент призвал активизировать работу по созданию системы реабилитации ветеранов АТО

Глава государства Украины Петр Порошенко поручил специалистам медицинской отрасли активизировать работу по созданию эффективной системы реабилитации ветеранов АТО.
Такие сведения президент Украины сделал во время выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня медицинского работника в Мариинском дворце.
Согласно его словам, наша страна достигла соответствующих договоренностей, на поддержку наших партнеров по НАТО. Кроме того, в этом деле Украина уже имеет свой уникальный собственный опыт.
"Я жду от вас, уважаемые друзья, специалисты новых инновационных решений, которые лично готов полностью поддержать", - отметил Порошенко.
Также украинский лидер подчеркнул, что данное решения необходимое для системы здравоохранения в целом. Поскольку, здоровье нации напрямую зависит от состояния медицины.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", законопроект, в котором разработан план изменения формата антитеррористической операции будет внесен в Верховную Раду на этой сессии.