Президент призвал активизировать работу по созданию системы реабилитации ветеранов АТО

Такие сведения президент Украины сделал во время выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня медицинского работника в Мариинском дворце.

Согласно его словам, наша страна достигла соответствующих договоренностей, на поддержку наших партнеров по НАТО. Кроме того, в этом деле Украина уже имеет свой уникальный собственный опыт.

"Я жду от вас, уважаемые друзья, специалисты новых инновационных решений, которые лично готов полностью поддержать", - отметил Порошенко.

Также украинский лидер подчеркнул, что данное решения необходимое для системы здравоохранения в целом. Поскольку, здоровье нации напрямую зависит от состояния медицины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", законопроект, в котором разработан план изменения формата антитеррористической операции будет внесен в Верховную Раду на этой сессии.