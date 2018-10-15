"Нафтогаз" списал Киеву штрафы и пени

Мировое соглашение предусматривает, что столичное предприятие "Киевтеплоэнерго" становится правопреемником только тех долговых обязательств, которые имеют источники для компенсации. Об этом в Киеве на брифинге накануне в воскресенье, 14 октября, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По его словам, предметом мирового соглашения стали долговые обязательства на сумму около 2,4 миллиардов гривен. Это почти вдвое меньше, чем сумма, о которой шла речь в мае этого года. Сегодня все штрафные санкции и пени списаны, пояснил столичный чиновник, заверив, что ни к каким дополнительным платежам для киевлян это не приведет.

Пантелеев также напомнил, что мировое соглашение утверждено на заседании Хозяйственного суда Киева. Теперь "Киевтеплоэнерго" уже подписало договоры на поставки природного газа для производства тепловой энергии по льготной цене и течение трех-четырех суток горячее водоснабжение будет восстановлено в тех домах Киева, где она отсутствовала по причинам отсутствия газа.

Вместе с тем заместитель начальника департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексей Хабатюк на своей странице в социальной сети уточнил, что списание штрафов и пени произошло согласно закону №1730 "О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины с сегодняшнего дня, 12 октября, возобновила поставки голубого топлива коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго". Компании договорились подписать договор на поставку газа, который базируется на мировом соглашении, утвержденном Хозяйственным судом города Киева.