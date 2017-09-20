В МинАПК рассказали о цене "борщевого набора"

Поэтому сейчас нет никаких оснований для нестабильности цен, которые сейчас установлены на рынке продовольствия. Об этом в ходе правительственного заседания заявил первый замминистра агрополитики Украины М. Мартынюк. Согласно его словам – относительно борщевого набора - то это совокупность всех овощей, которые берутся для приготовления борща.

Сейчас по всем позициям фиксируют полное обеспечение потребностей – отметил М.Мартынюк. Также он добавил, что среди овощей ситуация в Украине с картофелем уникальна - производится 20,5 млн тонн - при внутреннем потреблении в 6,3 млн т.

Как сообщал УРА-Информ, В. Гройсман заверил, что Украина продовольствием на данный момент хорошо обеспечена.