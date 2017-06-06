Всемирный банк улучшил прогноз для Украины

По мнению банка в 2018 году ВВП Украине поднимется с 3% до 3,5%, а в 2019 году - до 4%. как сказано в отчете ВБ "Глобальные экономические перспективы "Хрупкое восстановление", в Украине усилия правительства по стабилизации, поддерживаемые международными финансовыми институтами, и очень хороший урожай привели к отчетливому росту в 2016 году в 2,3% после совокупного падения на 15,8% в 2014-15 годах в результате геополитической напряженности с Россией", – отмечается

Банк также указывает, что улучшил оценку роста украинской экономики в 2016 году с 1% до 2,3%, сохранив прогноз на текущий год на уровне 2%.

В отчете сказано, что в целом валюты стран – сырьевых экспортеров, к которым он отнес и Украину, укрепились, а инфляция отступила. Цены на сырьевые товары стабилизировались, а доверие выросло, что позволило смягчить монетарную политику, поясняет банк, указывая в качестве примера и Украину.

Среди факторов, сдерживающих рост в таких странах, как Украина, Казахстан, Бразилия, Россия, ВБ называет сильно ухудшившиеся балансы домашних хозяйств. Банк также указал на транспортную блокаду неконтролируемых территорий на Донбассе, которая уже привела к слабым данным промышленного производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Всемирный банк раскритиковал экономику Украины. Как заявила, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, Киеву для роста экономики необходимо провести пенсионную, земельную, медицинскую и антикоррупционную реформы.