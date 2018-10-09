В центре Киева образовались многочисленные пробки

Многочисленные пробки образовались на дорогах украинской столицы во вторник, девятого октября. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Согласно недавно полученным сведениям, на правом берегу Киева пробки образовались на Оболони, Подоле, Лукьяновке, в районе Шулявского моста, а также в центральной части города.
К слову, движение осложнено на Набережном шоссе, ул. Набережно-Крещатицкая, ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, проспекте Победы, ул. Дегтяревской, ул. Александра Довженко, ул. Вадима Гетьмана, ул. Елены Телиги, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, ул. Большая Житомирская, ул. Саксаганского, ул. Жилянская, на Крещатике, ул. Институтской, ул. Грушевского.
Кроме того, пробки образовались на мосту Метро.
На левом берегу столицы движение осложнено на Позняках, в районе станций метро "Вырлица" и "Бориспольская", на Дарницкой площади, а также в районе станций метро "Левобережная", "Дарница", "Черниговская".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на столичном шоссе произошло ДТП с участием иномарок. По предварительной информации, водитель Volkswagen Touareg двигался в сторону Обухова, но вынужден был резко притормозить, чтобы пропустить выбежавшую на переход девушку.