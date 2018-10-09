В центре Киева образовались многочисленные пробки

Согласно недавно полученным сведениям, на правом берегу Киева пробки образовались на Оболони, Подоле, Лукьяновке, в районе Шулявского моста, а также в центральной части города.

К слову, движение осложнено на Набережном шоссе, ул. Набережно-Крещатицкая, ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, проспекте Победы, ул. Дегтяревской, ул. Александра Довженко, ул. Вадима Гетьмана, ул. Елены Телиги, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, ул. Большая Житомирская, ул. Саксаганского, ул. Жилянская, на Крещатике, ул. Институтской, ул. Грушевского.

Кроме того, пробки образовались на мосту Метро.

На левом берегу столицы движение осложнено на Позняках, в районе станций метро "Вырлица" и "Бориспольская", на Дарницкой площади, а также в районе станций метро "Левобережная", "Дарница", "Черниговская".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на столичном шоссе произошло ДТП с участием иномарок. По предварительной информации, водитель Volkswagen Touareg двигался в сторону Обухова, но вынужден был резко притормозить, чтобы пропустить выбежавшую на переход девушку.