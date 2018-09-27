Осенние выходные: афиша мероприятий на выходные 29-30 сентября в Киеве - ФОТО

Большой грузинский праздник Borjomi Fest

Где: Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко НАН Украины.

Когда: 29-30 сентября.

Что: четвертый год подряд в ботсаду соберутся любители Киндзмараули, сулугуни, ткемали и самых вкусных хинкали! 2 дня абсолютного счастья, праздничного настроения, танцев и боржоми!

Сколько: вход на территорию ботсада - 50 грн. для взрослых, 20 - для детей

Жовтень Fest

Когда: 29-30 сентября

Где: ВЦ “Киевэкспоплаза”, ул. Салютная, 2Б

Сколько: 175 грн без бокала, 200 грн с бокалом

Этот фестиваль крафтового пива проходит в Киеве впервые. Организаторы обещают больше 100 видов хмельного напитка от небольших украинских пивоварен. Из необычного представят крапивное, лавандовое, имбирное и черносмородиновое пиво. Будет работать и фуд-корт, где можно подобрать идеальную закуску к пиву. Кроме того на фесте выступят музыкальные группы.





Enrique Iglesias LIVE!

Когда: 30 сентября

Где: НСК “Олимпийский”

Сколько: 1600 - 2500 грн Ну что, девочки, которые в детстве мечтали выйти замуж за Энрике Иглесиаса - это ваш шанс. Доставайте любимое платье, записывайтесь в салон красоты, и пробивайтесь прямо к сцене. Мы знаем, что он женат, но стрелы Амура так непредсказуемы.





The Maneken

Когда: 29 сентября

Где: Caribbean Club, ул. Симона Петлюры, 4

Сколько: 550 - 950 грн

Концерт яркого представителя новой волны украинской музыки. За свою историю группа The Maneken трижды удостоилась позиций в World Chart Express на MTV Europe, а также отыграла концерты для фанов Европы и США. Специально к своему дню рождения The Maneken подготовили специальную программу, с которой выступят в субботу. В нее вошли треки со всех альбомов, созданных за 10 лет.





Vibronica | Autumn Episode

Когда: 29 сентября

Где: ДОМ, ул. Сагайдачного, 10/5А

Сколько: 100 - 150 грн

Музыка, танцы, красивые люди, много улыбок и объятий - именно так проходят вечеринки Vibronica. В этот раз готовьтесь окончательно говорить лету “пока-пока” и встречать осень. Играть в ночь с 29 на 30 сентября будут как резиденты, так и приглашенные музыканты, под которых можно круто подэнсить.





Ночь кино с Брэдом Питтом

Когда: 29 сентября, с 23:00

Где: Пространство “Циферблат”, ул. Владимирская, 49А

Сколько: 130 грн, по регистрации Последнюю сентябрьскую “Ночь кино” можно провести с красавчиком Брэдом Питтом. В его арсенале множество ролей в крутых фильмах, которые можно пересматривать раз за разом. 29 сентября будут показывать сразу три картины: “Троя”, “Семь” и “Интервью с вампиром”.





Марш за права животных

Когда: 30 сентября, 12:00

Где: Парк им. Тараса Шевченко

Сколько: участие бесплатно

Цель марша - защита животных от жестокости и издевательств. Если вы тоже считаете, что пора запретить показывать фокусы с их участием в цирках, дельфинариях и на центральных площадях, изготавливать из меха одежду, а также проводить эвтаназию бродячих зверей - можете присоединиться к шествию. Организаторы также выступают за развитие центров реабилитации животных пострадавших от человека и внедрение в Украине системы наказания за жестокое обращение с животными.





Танцы со звездами

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, пр. Академика Глушкова, 1.

Когда: 30 сентября, 19:30.

Стоимость: 800-1000 грн.

23 сентября будет уже шестой прямой эфир популярного телевизионного шоу. В это воскресенье зрителей ждет интрига, ведь снова одна из пар покинет проект, а их осталось только 10. На прошлой неделе из проекта сенсационно ушла пара телеведущей Маши Ефросининой и Максима Леонова. Кто “вылетит” из шоу на этот раз?

Анита Луценко/Александр Прохоров либо Мишель Анраде/Женя Кот, Игорь Ласточкин/Илона Гвоздева, а может Руслан Сеничкин/Янат Цыбульская или Леся Никитюк/Максим Ежов, Иракли Макацария/Яна Заец?

Под Киевом пройдет шоу конных каскадеров

Где: в Древнем Киеве в "Парке Киевская Русь" с. Копачов, Обуховский район, Киевская область.

Когда: 29-30 сентября.

Стоимость: полный билет для взрослого - 250 грн., для пенсионеров и студентов - 100 грн., для школьников - 50 грн., дошкольники - бесплатно.

В "Парке Киевская Русь" состоится фестиваль конно-трюкового искусства "Кентавры". В эти выходные Княжество "Киевская Русь" откроет своим гостям удивительный мир каскадерского искусства верхом на лошадях. Ведь здесь в окружении шедевров средневековой архитектуры, в величественной атмосфере Киевской Руси возрождается утраченная связь между человеком и его верным другом и помощником – конем. Фестиваль "Кентавры", который ежегодно проходит в Древнем Киеве в Княжестве "Киевская Русь", объединяет ведущих конных каскадеров Украины, которые представляют нашу страну на международных соревнованиях и участвуют в мировых шоу-программах.





The Queen Symphony

Когда: 30 сентября

Где: Национальная филармония Украины, Владимирский спуск, 2

Сколько: 330 грн

Украинская премьера знаменитой The Queen Symphony, которую в начале 2000-х написал британский композитор и дирижер Толги Кашиф. Изначально, автор задумывал произведение как реквием. В свое время “симфония” исполнялась на престижных международных фестивалях и принесла композитору мировую славу. В Киеве ее исполнит Национальный академический духовой оркестр Украины и Академический камерный хор "Крещатик".

