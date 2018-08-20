В Киеве Lanos сбил пешехода

В Киеве в ночь на понедельник, 20 августа, на Лесном проспекте недалеко от супермаркета АТБ Daewoo Lanos сбил пешехода.
При этом после аварии на том же месте произошла массовая драка лиц кавказской национальности. Как сообщает "Информатор", дорожно-транспортное происшествие произошло около полуночи.
Полицейские рассказали, что водитель Daewoo Lanos не заметил переходящего по пешеходному переходу мужчину и случайно сбил его. Пешеход влетел на капот и ударился в лобовое стекло автомобиля. У водителя не было признаков алкогольного опьянения, и он шел на контакт с правоохранителями.
Скорая помощь увезла пострадавшего с переломом руки в больницу. В это же время, когда полицейские оформляли ДТП, буквально в нескольких метрах от места аварии, произошла драка с участием лиц кавказской национальности.
По словам очевидцев, у нескольких кавказцев произошел конфликт с мужчиной, который шел посмотреть на аварию и компания начала избивать мужчину. На помощь пострадавшему прибежал его приятель.
После чего кавказцы сели в автомобиль "ВАЗ" и скрылись в неизвестном направлении. При этом полицейские, которые в этот момент оформляли аварию, не успели среагировать и не погнались за зачинщиками драки. На месте работали три экипажа патрульной полиции и "скорая".
Напомним, как сообща УРА-Информ, в Киеве нетрезвый водитель иномарки решил поупражняться в "стритрейсинге" на столичных автодорогах. "Нетрезвые гонки" обернулись для автомобилиста печальными последствиями. Автомобилист направился в сторону метро "Сырец" и на первом перекрестке свернул на улицу Академика Грекова в сторону улицы Рыжской. Маневр для авто оказался слишком резким, машину стало заносить из стороны в сторону.