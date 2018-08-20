В Киеве Lanos сбил пешехода

При этом после аварии на том же месте произошла массовая драка лиц кавказской национальности. Как сообщает "Информатор", дорожно-транспортное происшествие произошло около полуночи.

Полицейские рассказали, что водитель Daewoo Lanos не заметил переходящего по пешеходному переходу мужчину и случайно сбил его. Пешеход влетел на капот и ударился в лобовое стекло автомобиля. У водителя не было признаков алкогольного опьянения, и он шел на контакт с правоохранителями.

Скорая помощь увезла пострадавшего с переломом руки в больницу. В это же время, когда полицейские оформляли ДТП, буквально в нескольких метрах от места аварии, произошла драка с участием лиц кавказской национальности.

По словам очевидцев, у нескольких кавказцев произошел конфликт с мужчиной, который шел посмотреть на аварию и компания начала избивать мужчину. На помощь пострадавшему прибежал его приятель.

После чего кавказцы сели в автомобиль "ВАЗ" и скрылись в неизвестном направлении. При этом полицейские, которые в этот момент оформляли аварию, не успели среагировать и не погнались за зачинщиками драки. На месте работали три экипажа патрульной полиции и "скорая".

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Киеве нетрезвый водитель иномарки решил поупражняться в "стритрейсинге" на столичных автодорогах. "Нетрезвые гонки" обернулись для автомобилиста печальными последствиями. Автомобилист направился в сторону метро "Сырец" и на первом перекрестке свернул на улицу Академика Грекова в сторону улицы Рыжской. Маневр для авто оказался слишком резким, машину стало заносить из стороны в сторону.