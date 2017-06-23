Гужве готовят сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения - ГПУ

Прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ, распространном в пятницу утром, 23 июня.

Согласно сообщению, руководителя интернет-издание "Страна.ua" и его посредника задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного Кодекса Украины Вымогательство.

Гужва, действуя в сговоре с лицом, которое представлялась его личным помощником, требовал у народного депутата Украины 20 тысяч долларов за неразглашение в СМИ сведений о его личной жизни и политической деятельности. В четверг сразу же после передачи половины этой суммы через посредника он был задержан.

После осмотра его вещей во время обыска в помещении редакции десять тысяч долларов были обнаружены в портфеле руководителя интернет-издания, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на пятницу, 23 июня, в редакции информационного ресурса Страна.ua прошли обыски. После чего главный редактор издания был арестован.