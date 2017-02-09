18:06 09.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В некоторых столичных школах приостановили занятия

В трех столичных школах были девятого февраля приостановлены занятия.

В некоторых столичных школах приостановили занятия

Занятия на время приостановили в связи с отсутствием около 20% учащихся из-за заболевания ОРВИ и гриппом. Об этом поведал замглавы КГГА Николай Поворозник – сообщила пресс-служба КГГА.

По его словам – на данный момент в связи с отсутствием 20% учащихся из-за заболевания гриппом в трех школах Днепровского, а также Деснянского районов частично был приостановлен воспитательный процесс - подчеркнул замглавы КГГА.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю выросла на 8,3%. В основном болели дети. Такие данные предоставили в пресс-службе КГГА. 


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