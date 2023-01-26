Здоровье

О чем молчат врачи: источник рассказал, как лечиться обычным пшеном

Родион Власов

Немало людей тратят на лечение некоторых органов баснословные деньги, но, если ситуация не запущена, помочь может тот продукт, который почти всегда есть на прилавках супермаркетов и магазинов.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Что лечит пшено в первую очередь?

Лечение почек пшеном очень эффективно. Пшено выводит камни и песок из почек, из мочевого пузыря, лечит цистит, помогает при женских заболеваниях. Более того, этот особый напиток даже помогает в лечении камней в мочевом пузыре – после начала употребления отвара пшена через неделю-две камень растворится в песок и выйдет с мочой.

Простой рецепт

Стакан пшена промыть теплой водой, высыпать в 3-литровую банку и залить все горячей водой. После этого настоять при комнатной температуре, утаив чем-то теплым. На следующий день можно увидеть белую суспензию в воде. Она и есть лекарством, которое нужно употребить.

Дозировка

Пить жидкость можно в любых количествах и когда хочется. Как жидкость кончится, нужно залить пшено снова кипятком и опять настаивать. Пить можно, пока вкус не изменится. Тогда брать новый стакан пшена.

Напомним, этот продукт может сгубить ребенка: врачи сказали, с чем нужно быть осторожнее.

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