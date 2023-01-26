О чем молчат врачи: источник рассказал, как лечиться обычным пшеном

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Что лечит пшено в первую очередь?

Лечение почек пшеном очень эффективно. Пшено выводит камни и песок из почек, из мочевого пузыря, лечит цистит, помогает при женских заболеваниях. Более того, этот особый напиток даже помогает в лечении камней в мочевом пузыре – после начала употребления отвара пшена через неделю-две камень растворится в песок и выйдет с мочой.

Простой рецепт

Стакан пшена промыть теплой водой, высыпать в 3-литровую банку и залить все горячей водой. После этого настоять при комнатной температуре, утаив чем-то теплым. На следующий день можно увидеть белую суспензию в воде. Она и есть лекарством, которое нужно употребить.

Дозировка

Пить жидкость можно в любых количествах и когда хочется. Как жидкость кончится, нужно залить пшено снова кипятком и опять настаивать. Пить можно, пока вкус не изменится. Тогда брать новый стакан пшена.

Напомним, этот продукт может сгубить ребенка: врачи сказали, с чем нужно быть осторожнее.