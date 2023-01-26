Политика

У США новое требование к Зеленскому по войне: стало известно, куда будут наступать ВСУ

Родион Власов

Источник с Банковой рассказал о том, что Соединенные Штаты выразили снова ноту требования по отношению к лидеру Украины Владимиру Зеленскому.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш инсайдер из Офиса Президента сказал, что Америка потребовала от Зеленского организации контрнаступления на Крымский полуостров. Теперь данная информация является публичной. Вооруженные силы Украины принялись готовиться к контрнаступательной операции. Именно это заявил лидер США Джозеф Байден во время одного из своих выступлений», – сказал коротко источник.

Однако в данный момент пока неизвестно, когда вообще ВСУ планируют контрнаступление. Как известно, вся информация насчет вышеупомянутого остается в тайне, поскольку страна воюет против агрессора в лице Российской Федерации.

Напомним, завтра РФ может начать атаку по городам Украины: Карась предупредил, что делать людям.

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