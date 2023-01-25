Здоровье

Этот продукт может сгубить ребенка: врачи сказали, с чем нужно быть осторожнее

Родион Власов

Как правило, люди нечасто задумываются о том, как привычная продукция способна влиять на подрастающий организм, однако специалисты предупредили, где есть реальная опасность.

Время чтения: 55 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Блог о здоровье», передает «УРА-Информ».

Миф о цукатах

У многих в уме существует стереотип о том, что цукаты – это что-то полезное, ведь это просто сушеные фрукты. Но в случае с цукатами это не так. Проблему добавляет то, что, действительно, дети и подростки любят данное лакомство.

В чем опасность?

Врачи утверждают, что цукаты являются сахарной бомбой с сахаром в сахарной посыпке. Это все из-за процесса изготовления: фрукты замачивают в сахарном сиропе, затем в нем варят. К тому же, сами фрукты содержат фруктозу – тот же сахар.

Последствия для ребенка

Если таким лакомством достаточно накормить ребенка, то можно обеспечить ему беспрепятственный путь к повышенному ацетону. Это, в свою очередь, может привести к коме и даже смерти. Более того, это еще и ведет к повышенному уровню сахара, который «бьет» по ряду органов, особенно по печени и поджелудочной. Кроме того, если у ребенка в роду были люди, которые страдали сахарным диабетом, цукаты могут повысить шанс возникновения данного заболевания, сделав еще несформировавшегося человека с детства инвалидом.

Напомним, утренний напиток для похудения и здоровья: врачи сказали, что нужно обязательно добавить в рацион.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Родион Власов

Утренний напиток для похудения и здоровья: врачи сказали, что нужно обязательно добавить в рацион

Немало людей задавались вопросом о том, каким же может быть идеальный завтрак, и что в него должно входить, но сегодня врачи достаточно близко подошли к ответу на данный вопрос.

Родион Власов

Как снизить давление народными методами: врачи рассказали о простом рецепте

Гипертония является одной из наиболее распространённых болезней по всему миру, которая часто является причиной инсультов и инфарктов, но врачи сказали, как можно снизить давление и без таблеток.

Родион Власов

Полезный напиток от стресса: врачи сказали, что лучше всего покупать

Как правило, немало людей сталкиваются со стрессом на работе или в условиях военных действий, но врачи советуют не браться сразу за антидепрессанты и попробовать для начала более натуральный продукт.

Родион Власов

Как улучшить здоровье без диет и процедур: врачи раскрыли простой способ

Многие люди на фоне стрессов нуждаются в медицинской помощи, но врачи утверждают, что немало проблем со здоровьем можем решить мы сами, если изменим лишь небольшую привычку в жизни.

Родион Власов

Простой рецепт для лечения поджелудочной: врачи сказали, как легко и дешево вылечить орган

Доктора уверяют, что не обязательно для лечения поджелудочной железы необходимо покупать дорогостоящие лекарства, поскольку есть более дешевый и простой рецепт от проблем с ней.

Родион Власов

Лучшая трава для мозга: врачи сказали, что нужно употреблять чаще

Как правило, многим людям необходима правильная работа ключевого органа в нашем организме, и доктора уже выяснили, что при таком раскладе нужно употреблять чаще.

Recent Post

Top Category