Этот продукт может сгубить ребенка: врачи сказали, с чем нужно быть осторожнее

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Блог о здоровье», передает «УРА-Информ».

Миф о цукатах

У многих в уме существует стереотип о том, что цукаты – это что-то полезное, ведь это просто сушеные фрукты. Но в случае с цукатами это не так. Проблему добавляет то, что, действительно, дети и подростки любят данное лакомство.

В чем опасность?

Врачи утверждают, что цукаты являются сахарной бомбой с сахаром в сахарной посыпке. Это все из-за процесса изготовления: фрукты замачивают в сахарном сиропе, затем в нем варят. К тому же, сами фрукты содержат фруктозу – тот же сахар.

Последствия для ребенка

Если таким лакомством достаточно накормить ребенка, то можно обеспечить ему беспрепятственный путь к повышенному ацетону. Это, в свою очередь, может привести к коме и даже смерти. Более того, это еще и ведет к повышенному уровню сахара, который «бьет» по ряду органов, особенно по печени и поджелудочной. Кроме того, если у ребенка в роду были люди, которые страдали сахарным диабетом, цукаты могут повысить шанс возникновения данного заболевания, сделав еще несформировавшегося человека с детства инвалидом.

Напомним, утренний напиток для похудения и здоровья: врачи сказали, что нужно обязательно добавить в рацион.