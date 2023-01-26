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У Зеленского был серьезный разговор с НАТО: ВСУ раскрыли, о чем договаривался президент

Родион Власов

Вооруженные силы Украины обратили внимание на то, что рассказал лидер Украины Владимир Зеленский касательно беседы с Генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

В самом начале Зеленский отметил, что они обсуждали со Столтенбергом дальнейшую консолидацию партнеров для того, чтобы у Украины была надежная поддержка. Кроме того, поднималась тема расширения танковой коалиции наряду с разблокированием совершенно новых видов вооружения.

«Так же говорили о том, какие нужно еще шаги сделать Украины, чтобы в дальнейшем полноценно интегрироваться в НАТО», – заявил Зеленский.  

Другие подробности и возможные договоренности, к сожалению, пока неизвестны. Однако информация касательно этого может появиться временем позже.

Как сообщалось ранее, 2023 год может решить исход войны: источник раскрыл, почему Зеленский хочет все закончить.

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