Политика

Китай нанес новый удар по РФ: СМИ выяснили, что решили снизить в КНР

На протяжении долгого времени Китай рассматривали в качестве надежного партнера для Российской Федерации. Однако не так давно власти КНР и предприятия начали демонстрировать совершенно иную позицию, которая в будущем может сильно навредить РФ.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что своеобразный экономический удар Пекина заключается в сокращении экспортных поставок на территорию России. Иными словами, Китай решил сотрудничать с Западом, тем самым нанеся ущерб отношениям с Российской Федерацией.

Эксперты одного из крупных изданий Китая South China Morning Post сообщили о том, что причиной вышеупомянутого послужили именно санкции против РФ, которые ввели из-за вторжения ВС России в Украину.

При этом уже в апреле власти КНР сократили экспорт важнейших для Российской Федерации товаров на 25,9%, если сравнивать аналогичный период в 2021 году.

Как сообщалось ранее, страны G7 готовят мощный пакет помощи Украине: ВСУ рассказали о радостной новости.

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