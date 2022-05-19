Как сохранить молодость: диетолог назвала продукты, благодаря которым процесс старения замедлится

Врач-диетолог Марина Когай сообщила о том, что с каждым годом тренд на здоровое питание все больше растет. Однако, по ее словам, далеко не все люди знают о том, какие продукты необходимо употреблять, чтобы максимально долго оставаться молодым.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, передает «УРА-Информ».

В самом начале она сообщила, что, прежде всего, необходимо исключить продукты, которые ускоряют процесс старения. Она считает, что человек должен исключить сахар, продукты с пищевыми добавками и консервантами, и даже уменьшить потребление соли (до 5 грамм в день).

Затем она обратила внимание на продукты, которые содержат большое количество антиоксидантов. Когай уверяет, что необходимо обратить внимание на ягоды, сырую рыбу, овощи, а также фрукты, которые в совокупности как уменьшают процесс воспаления в организме, так и отсрочить старость.

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