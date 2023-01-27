Пора заканчивать войну – Пентагон поставил мощный ультиматум РФ

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Об этой информации сообщил «Фокус», передает «УРА-Информ».

«Америка готовы предоставлять Украине танки Abrams ровно до тех пор, пока лидер России Владимир Путин не сможет понять, что пора заканчивать войну», – сказала в начале Сингх, тем самым поставив еще и своеобразный ультиматум Кремлю.

Затем она добавила, что Вашингтон уже выразил готовность в долгосрочном порядке поддерживать официальный Киев, чтобы тот мог сопротивляться оккупационным силам в лице России.

«Она (война) может прекратиться уже завтра, если будет таковое решение Путина. Однако, скорее всего, он не намерен принимать такого рода решений. Так что подобная работа может продолжаться до конца 2023 года. Но еще она может длиться немало лет», – заявила Сингх.

Напомним, у Залужного новая идея по контрнаступлению: Пентагон дал только один совет.