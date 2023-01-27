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У Залужного новая идея по контрнаступлению: Пентагон дал только один совет

Родион Власов

Источник из Офиса Президента рассказал о том, какие разговоры ведутся среди окружения лидера Украины Владимира Зеленского.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш инсайдер из ОП сказал, что Главком Валерий Залужный предложил организовывать двойное контрнаступление в весенний период. Задумка в том, что нужно растягивать силы армии РФ. Одна часть ВСУ должна идти в наступление на Южном направлении, а вторая сосредоточить дополнительный удар в направлении Северодонецка, чтобы произвести захват Сватово и Кременной, создав еще и давление на Луганск», – сказано в начале сообщения.

Затем речь пошла о Пентагоне, у которого несколько иные соображения на этот счет. В США думают, что нужно полноценно сконцентрироваться на Запорожском фронте, чтобы произвести рассечение ВС РФ в регионе, вынудив их отступать на территорию Крымского полуострова.

Напомним, войска РФ начали штурм стратегически важного города на Донбассе-Бутусов.

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