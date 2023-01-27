Политика

Путин решил изменить цели войны – Цимбалюк рассказал, что случилось

Родион Власов

Известный представитель средств массовой информации Украины Роман Цимбалюк рассказал о том, как лидер России Владимир Путин преобразил свое отношение к военным действиям в Украинском государстве.

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Об этой информации сообщил Цимбалюк в эфире «УНИАН», передает «УРА-Информ».

В самом начале журналист выразил уверенность, что передача танков Запада официальному Киеву достаточно отразилась на сознании Путина. В качестве доказательств своих слов Цимбалюк показал недавнее выступление президента РФ, где тот в пространственном формате говорит о философских темах.

Как считает Цимбалюк, столь размытые высказывания Путина – это попытка главы Кремля «включить идиота», чтобы в будущем избежать ответственности за совершенные злодеяния.

«В любом случае, в чем будет продолжаться история с танками? Проблема в том, что в Кремле настолько удивились из-за этого, что даже Путин решил изменить цели войны», – сказал Цимбалюк.

Напомним, Пентагон анонсировал решающий этап войны в Украине: Волландер сказала, чего скоро ожидать.

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