ВСУ могут начать сразу несколько контрнаступлений: инсайдер ОП раскрыл, о каких направлениях идет речь

Функционеры из Офиса Президента получили информацию о том, что внутри армии Российской Федерации началась паника. Власти намерены воспользоваться таким бедственным положением дел, начав наступление на позиции оккупационных сил сразу по ряду направлений.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП поведал, что Генеральный штаб предложил воспользоваться панической ситуацией внутри армии РФ. Было предложено начать сразу несколько контрнаступлений по всем фронтальным линиям», – сказано в начале сообщения.

После этого источник добавил, что, в первую очередь, речь идет о Юге Украины, который, как известно, играет важную роль для диктатора РФ Владимира Путина. Было подмечено, что именно там ВСУ ограничены по временным рамкам и, если ничего не изменится, то в конце октября будет вынуждена остановить свой прорыв вглубь области.

Напомним, иудеи открыто поддержали Украину в войне против РФ: стало известно, кто встретился с Залужным.