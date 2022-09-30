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Иудеи открыто поддержали Украину в войне против РФ: стало известно, кто встретился с Залужным

Ирина

С 24 февраля множество общин и государств выразили солидарность с украинским народом, который борется с напавшим на него агрессором из Российской Федерации. В стороне не остались и иудеи, представитель которых недавно встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Сегодня имел честь познакомиться и приветствовать в Генштабе Главного раввина Украины Моше Реувена Азмана. Я получил благословения на Победу, а также искренние слова поддержки в адрес нашей страны и ВСУ против агрессии России», – сообщил Залужный.

Таким образом, представитель еще одной религиозной конфессии выразил солидарность со всеми украинцами. При этом недавно выяснилось, что и в самом Израиле достаточно много людей поддерживают Украину, которая воюет за свою независимость.

Как сообщалось временем ранее, США передадут Украине еще больше HIMARS и не только: СМИ рассказали о радостной новости.

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