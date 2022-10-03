«Гражданства Л/ДНР» более не существует: Путин принял указ

Как известно, на территории так называемых «республик» на Донбассе до недавнего времени действовали особые «документы», которые придавали значение легитимности действиям террористических формирований. Однако с недавних пор паспорта фактически потеряли всякую силу даже на территории ОРДЛО.

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Об этой информации сообщили телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

«Гражданство ДНР и ЛНР прекращается после того, как только наступил день принятия субъектов в РФ. Об этом говорится в проекте. Граждане ОРДО и ОРЛО будут получать паспорта Российской Федерации с того дня, как республики вошли в состав РФ», – сказано в сообщении.

Жители неподконтрольного Киеву Донбасса с недоумением восприняли подобную новость. Многие начали задавать вопросы о том, куда им девать так называемое «гражданство Л/ДНР». Однако четкого ответа со стороны Кремля или власть имущих каналов не последовало.

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