Технологии

У человечества появилась серьезная проблема: ученые предупредили, с чем скоро столкнется Земля

Родион Власов

Эксперты из центра Botanic Gardens Conservation International рассказали о том, что планета находится фактически под угрозой из-за деятельности человека.

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Об этой информации сообщил Science Alert, передает «УРА-Информ».

С чего все началось?

Специалисты в 2021 решили провести масштабную оценку состояния деревьев на планете. Ими было обнаружено, что 1/3 всех деревьев на Земле находятся в режиме «на грани существования». Результат специалистов демонстрирует, что примерно 17 500 деревьев могут в скором времени попросту исчезнуть. Специалисты говорят, что такое количество – это больше, чем количество животных, которые находятся под угрозой исчезновения (Красная книга).

К чему приведет гибель растений?

Специалист по охране природы Малин Риверс утверждает, что будут основные 4 проблемы:

  • 1 – настанет дефицит фруктов, орехов, а вслед за ними и лекарств, поскольку эти продукты зависят от деревьев;
  • 2 – примерно 880 миллионов человек не смогут использовать древесину как топливо, из-за чего последует гуманитарный кризис;
  • 3 – примерно 1,6 миллиарда людей проживают в расстоянии 5 километров от лесных массивов, и деревья являются частью их питания, а также заработка;
  • 4 – каждый год деревья приносят примерно 1,3 триллиона доллара в мировую экономику, что значит и финансовая система может пошатнуться.

Как исправить проблему?

Специалисты рекомендуют соответствующим образом позаботиться о «зеленых легких» планеты, а также сократить количество вырубленных деревьев. Однако об этом говорят уже 20 лет. К сожалению, огромных результатов в данный момент это не принесло.

Напомним, ученые нашли в космосе то, что скрывалось 11 миллиардов лет: подробности.

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