Технологии

Ученые нашли в космосе то, что скрывалось 11 миллиардов лет: подробности

Родион Власов

Специалисты из исследовательского института SISSA (Италия) сумели найти объект во Вселенной, который долгое время был недоступен для представителей науки.

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Об этой информации сообщил ресурс CNET, передает «УРА-Информ».

Что удалось найти?

Ключевой специалист института Марика Джульетта утверждает, что данный объект – это особенная и в некоторой степени даже загадочная галактика. Особый колорит ей придает то, что она по астрофизическим меркам является очень далекой. По словам Джульетты, галактика является настолько темной, что ее трудно изучить даже при помощи современнейших телескопов. Иными словами, объект почти «невидим» в космосе.

Особенность галактики

Хотя официального названия объекту еще не дали, ученые выяснили, что она появилась спустя 2 миллиарда лет после Большого взрыва. Известно, что он произошел примерно 13, 8 миллиарда лет назад. Более того, ученые спорили насчет этой галактики, и совсем недавно смогли ее найти.

Что находится внутри нее?

Эксперты сразу же провели анализ, чтобы показать, что там можно обнаружить. Выяснилось, что данная галактика содержит в себе газ, а также пыль. Кроме того, в ней формируются новые звезды с очень большой скоростью: примерно в 1000 раз быстрее, чем в нашей галактике.

Напомним, ученые нашли под землей особую структуру: эксперты рассказали, что с ней не так.

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