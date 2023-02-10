Еще хорошие новости – Ермак раскрыл, о чем Зеленский говорил в Европарламенте

Время чтения: 34 Секунд

Об этой информации сообщил Ермак в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«А теперь еще хорошие новости. Президент Владимир Зеленский в Европарламенте подробно остановился на санкциях против «Росатома». Украина их ввела, дальше шаг за ЕС. Похоже, все будет ок. Большинство поддерживают антироссийские санкции, а также суд над российскими преступниками. Вопрос использования замороженных активов россиян в пользу Украины также на повестке дня», – коротко написал Ермак.

Тем не менее, никаких сроков пока не было озвучено. Впрочем, дипломатия Украинского государства, а также сам Зеленский ежедневно продолжают трудиться для того, чтобы агрессор в лице РФ был наказан соответствующим образом и, что еще более важно, ушел с суверенной территории Украины.

Напомним, ЧВК «Вагнер» все – СМИ показали, какое заявление сделал Пригожин.