Найдена похожая на Землю планета: ученые сказали, к какой разгадке они приблизились

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Об этой информации сообщил Центр на своем сайте, передает «УРА-Информ».

Где находится планета?

Как оказалось, расстояние от Земли до нее составляет 72 световых года. Речь идет об экзопланете, что по своим размерам подобна нашему космическому дому. Более того, она, равно как и Земля, тоже вращается вокруг собственной звезды К2-415.

Ответ на главный вопрос человечества

Специалисты говорят о том, что благодаря найденной планете у них теперь есть шанс дать ответ, которым люди задаются уже тысячи лет: почему мы появились здесь, и существуют ли инопланетяне.

Другие планеты

Что примечательно, во Вселенной это далеко не первая планета, которая по своим параметрам напоминает Землю. Как оказалось, таких ученые обнаружили уже больше 10. Однако некоторые из них все еще вызывают сомнения, и в научных кругах идут дебаты.

Напомним, ученые нашли неизвестные силы природы: эксперты сказали, на что наткнулись в космосе.