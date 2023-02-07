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Самусь спрогнозировал, насколько масштабным может быть новое наступление РФ

Родион Власов

Военный эксперт Михаил Самусь рассказал, чем может обернуться для российской армии одновременное наступление российской по нескольким направлениям.

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Об этой информации сообщил Аpostrophe.ua, передает Ura-inform.

По его словам, для нынешнего широкомасштабного наступления у России нет ударных группировок, достаточных для начала новой широкомасштабной операции стратегического, или оперативно-стратегического уровня.

Более того, заявил Самусь, если россияне начнут наступление на Украину всеми силами, собранными на данный момент, то это приведет к окончательному разгрому российской армии.

«Если они в том состоянии, в котором сейчас находятся, пойдут на Украину одновременно по нескольким направлениям — это будет катастрофа и полный разгром путинской армии», — подчеркнул эксперт.

По оценкам эксперта, армия РФ содержит определенные группировки в Беларуси, 10-12 тысяч военных на Харьковском направлении, основную группировку на Донбассе и часть войск на юге.

«На Донбассе они продолжают наступательные действия. Именно действия, а не операцию, на операцию это не влечет. Такие действия происходят, потому что Путин поставил задачу оккупировать Донбасс. Ему нужно хоть что-то до 24 февраля. Но говорить о полномасштабном наступлении я бы не стал, поскольку нет у россиян сил», — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, придется отодвинуться – Арестович признался, какой размен на фронте может готовиться.

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