Генерал-майор СБУ рассказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступление

Время чтения: 40 Секунд

Об этой информации сообщил Dialog.ua, передает Ura-inform.

По его словам, ситуация изменилась не в лучшую сторону из-за слишком теплой погоды зимой. Ягун отметил, что на фронте все застопорилось, и теперь контрнаступление ВСУ, которое ранее планировалось на март, переносится на один-два месяца.

«Я сомневаюсь, что летом мы выйдем на границы 1991 года, потому что надо реально понимать ситуацию», – сказал генерал-майор СБУ.

Ягун добавил, что все будет зависеть и от того, насколько мы выдержим возможную российскую атаку, и насколько мы сможем не просто выстоять, а перейти в контрнаступление после вероятной неудачи Российской Федерации.

«Я все-таки надеюсь, что они не смогут достичь того, чего хотят, хотя желание у них очень большое», – сказал эксперт.



Напомним, ранее сообщалось, У ВСУ большое достижение на фронте: СМИ выяснили, кого удалось ликвидировать (фото).