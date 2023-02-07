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Генерал-майор СБУ рассказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступление

Родион Власов

Генерал Виктор Ягун полагает, что прогнозы Буданова о выходе ВСУ на границы 1991 года этим летом, к сожалению, уже не актуальны.

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Об этой информации сообщил Dialog.ua, передает Ura-inform.

По его словам, ситуация изменилась не в лучшую сторону из-за слишком теплой погоды зимой. Ягун отметил, что  на фронте все застопорилось, и теперь контрнаступление ВСУ, которое ранее планировалось на март, переносится на один-два месяца.

«Я сомневаюсь, что летом мы выйдем на границы 1991 года, потому что надо реально понимать ситуацию», – сказал генерал-майор СБУ.

 Ягун добавил, что все будет зависеть и  от того, насколько мы выдержим возможную российскую атаку, и насколько мы сможем не просто выстоять, а перейти в контрнаступление после вероятной неудачи Российской Федерации.

«Я все-таки надеюсь, что они не смогут достичь того, чего хотят, хотя желание у них очень большое», – сказал эксперт.


Напомним, ранее сообщалось, У ВСУ большое достижение на фронте: СМИ выяснили, кого удалось ликвидировать (фото).

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