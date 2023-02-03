Ученые нашли неизвестные силы природы: эксперты сказали, на что наткнулись в космосе

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Об этой информации сообщил The Guardian, передает «УРА-Информ».

Что было обнаружено?

Данные телескопа показали, что Вселенная состоит не из целого вороха матерчатых комков, хотя до этого ученые считали иначе. По их словам, данный факт говорит о том, что во Вселенной существует неведомая науке сила природы, которую пока что никто не понимает.

Возможный прорыв науки

Эксперты считают, что они наткнулись на нечто грандиозное. По их словам, все вышеупомянутое при подтверждении станет реальным прорывом научной мысли. Тем не менее, если исследование не дойдет до мировых исследователей, то отдельные локальные специалисты сумеют выучить лучше природу темной материи, а также темной энергии.

Версия уфологов

Не обошлось, безусловно, без весьма экзотических выводов. Некоторые специалисты по НЛО считают, что такая «сила» из космоса указывает на существование внеземных цивилизаций и использования ими неизвестных нашей науке технологий. Однако такую теорию авторитетные специалисты даже не рассматривают всерьез.

Напомним, ученые зафиксировали 25 странных сигналов из космоса: эксперты сказали, что это может означать.