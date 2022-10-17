Порог скорости света был преодолен: ученые сообщили, что они обнаружили

Астрономы стали свидетелями уникального события — столкновения двух нейтронных звезд, которые представляют собой очень плотные ядра невероятно массивных звезд, которые когда-то взорвались. Благодаря этому эксперты обнаружили, что скорость света может быть превышена.

Время чтения: 1 Мин. , 33 Секунд

Данная информация представлена ресурсом Science Alert, передает «УРА-Информ».

В вышеупомянутого столкновения в космос был выброшен поток материи, который, по данным космического телескопа Хаббла, двигался в 7 раз быстрее скорости света. Данные показывают, что через 200 дней после катаклизма этот поток замедлился до четырехкратной скорости света. Но это оказалось всего лишь иллюзией

Законы физики и проверка

Согласно существующим законам физики ничто в космосе не может двигаться быстрее скорости света. И то, что астрономы считали, что скорость материи в космосе больше скорости света, оказывается чистой иллюзией с нашей точки зрения.

Ученые использовали наземные телескопы для проверки данных Хаббла и обнаружили, что никакие законы физики не были нарушены. Хотя этот поток материи, выброшенный при столкновении двух нейтронных звезд, все равно двигался с невероятно большой скоростью.

«Изучение движения струи материи показало, что струя движется со скоростью около 99,97% скорости света», — сказал Венбин Лу из Калифорнийского университета в Беркли.

Новые рекорды

По словам Кунала Муллы из Калифорнийского технологического института, такой поток материи может испытывать сверхсветовое явление, потому что что-то, приближающееся к нам с достаточно высокой скоростью, находится очень близко к наблюдателю в точке наблюдения. Но по мере приближения такого объекта расстояние, с которого до нас доходит свет, становится все меньше и меньше.

Мнение ученых

«В обычной жизни мы этого не учитываем, потому что нам кажется, что свет доходит до нас сразу. Но в этом случае поток материи распространяется почти так же быстро, как излучаемый им свет, и создается иллюзия. кажется, что его свет распространяется на большие расстояния и поэтому движется с невероятной скоростью», — говорит Малли.

По словам ученых, для расчета точной скорости некоторых объектов требуется много дополнительных данных. Ученые считают, что такие расчеты станут намного точнее благодаря космическому телескопу Уэбба. Ведь с ней лучше всего можно наблюдать столкновения нейтронных звезд на расстоянии до 500 миллионов световых лет.

Напомним, ученые внедрили ткань мозга человека в мозг крысят: что в итоге выросло.