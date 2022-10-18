Вот почему мы выиграем войну – Филатов показал, в чем главное преимущество ВСУ

Глава Днепропетровска Борис Филатов сообщил о том, что он понял, в чем заключается главное преимущество Вооруженных сил Украины над армией Российской Федерации. Он уверен, что ответ необходимо искать в ментальности украинцев и россиян на фоне поступка двух пилотов этих государств.

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Данная информация была представлена телеграм-каналом «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

В самом начале Филатов представил украинского пилота, который отвел самолет от жилищных массивов на территории Винницы. Это случилось сразу же после того, как пилотом были сбиты дроны наряду с крылатыми ракетами.

«А вот руZZкий ублюдок, который решил спасти свою шкуру, катапультировавшись. В итоге засадил собственный корч в дом на территории Ейска. Вот почему мы выиграем эту войну», – заключил Филатов.

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