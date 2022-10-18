Общество

Вот почему мы выиграем войну – Филатов показал, в чем главное преимущество ВСУ

Ирина

Глава Днепропетровска Борис Филатов сообщил о том, что он понял, в чем заключается главное преимущество Вооруженных сил Украины над армией Российской Федерации. Он уверен, что ответ необходимо искать в ментальности украинцев и россиян на фоне поступка двух пилотов этих государств.

Время чтения: 26 Секунд

Данная информация была представлена телеграм-каналом «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

В самом начале Филатов представил украинского пилота, который отвел самолет от жилищных массивов на территории Винницы. Это случилось сразу же после того, как пилотом были сбиты дроны наряду с крылатыми ракетами.

«А вот руZZкий ублюдок, который решил спасти свою шкуру, катапультировавшись. В итоге засадил собственный корч в дом на территории Ейска. Вот почему мы выиграем эту войну», – заключил Филатов.

Как сообщалось временем ранее, в Украине объявили охоту на Гиркина: в ГУР обещают огромное вознаграждение.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

В РФ начали обустраивать бомбоубежища: СМИ раскрыли, какой документ был негласно принят (фото)

На территории Российской Федерации люди начали понимать, что война может переброситься к ним в города и регионы. По этой причине власти РФ приняли соответствующий документ, в котором говорится об особом обустройстве некоторых объектов.

Ирина

В Украине назвали цифру погибших мобилизованных россиян: экс-нардеп сказал, что должны знать в РФ

Бывший народный депутат и по совместительству сегодняшний политический обозреватель Борислав Береза обратил внимание на то, что в Российской Федерации говорят об умерших «мобиках». По его словам, статистика РФ достаточно скромно оценивает потери личного состава.

Ирина

ВСУ призывают жителей Херсонщины срочно эвакуироваться: в оккупированных районах появились листовки

Вооруженные силы Украины наряду с подпольем на территории оккупированной Херсонской области предупредили местных жителей насчет эвакуационных мер. В частности, это касается пока жителей известной Чернобаевки, где, как известно, ВСУ уничтожили немало оккупантов.

Ирина

В 2023 году выплаты пенсий изменятся: представитель Минсоцполитики выступила с официальным заявлением

На 2022 год правительством было запланировано несколько этапов повышения пенсий, несмотря на военное положение, все они были проведены вовремя. Завершающий перерасчет пенсий будет произведен в декабре в связи с увеличением прожиточного минимума.

Ирина

Мобилизованный россиянин признался, что происходит с «мобиками» на фронте: подробности

Военнослужащий Российской Федерации, дислоцированный в Донецкой области, рассказал другу о больших потерях и необычайной работе ВСУ.

Ирина

Зимой в квартирах украинцев будет еще холоднее: Шмыгаль предупредил, к чему готовиться

Премьер-министр Украинского государства Денис Шмыгаль не может обрадовать население приятными новостями. Оказалось, что температурный минимум в квартирах людей будет меньше ранее заявленных 17 градусов.