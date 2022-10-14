Ученые внедрили ткань мозга человека в мозг крысят: что в итоге выросло

Как известно, мозг — это сложный механизм, который годами очаровывал ученых. Каждый год проводятся сотни различных исследований, чтобы понять, как работает орган, и почему возникают заболевания головного мозга. Потому грызунам и решили внедрить частичку человека, чтобы получить ответ на данный вопрос.

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Об этой информации сообщили в Science Alert, передает «УРА-Информ».

В новом исследовании ученые научились выращивать «пустые» клетки мозга в лаборатории и имплантировать их в мозг крыс.

Группа ученых во главе с невропатологом Серджио Паско из Стэнфордского университета уже не в первый раз пытается имплантировать ткань человеческого мозга в мозг мышей.

Начало эксперимента

В 2008 году его команда вырастила клетки мозга из стволовых клеток в лаборатории. Для этого ученые использовали взрослые стволовые клетки, а затем заставили их вернуться в исходное состояние «пустых» стволовых клеток, если они еще не приобрели «специализацию» — клетки сердца, почек или мозга. Позже в лаборатории ученые вырастили скопления мозговой ткани, называемые органеллами.

Во время первого эксперимента ученые имплантировали органоиды взрослым мышам. Но исследование не увенчалось успехом, поскольку клетки не смогли прижиться. Позже ученые решили повторить исследование, но уже с помощью крыс.

В результате Паско и его коллеги пересадили мозговую ткань человека в мозг новорожденных крыс, мозг которых еще не был развит и зрел. Органеллы имплантированы в соматосенсорную кору, отвечающую за обработку и получение сенсорной информации.

Операция

Операция по пересадке была проведена на крысах, которым было всего несколько дней. Мозговая ткань прижилась, и ученые продолжали наблюдать за животными, пока они не достигли совершеннолетия. Им дают расти в общей сложности 140 дней — крысы становятся половозрелыми в возрасте от 6 до 12 недель. После этого ученые изучали крыс.

Во время исследования ученые генетически сконструировали органоиды, чтобы они реагировали на искусственный синий свет, активируя нейроны. Эта нервная стимуляция проводилась в эксперименте, в котором крыс обучали облизывать носы в поисках воды. Позже ученые обнаружили, что крысы, подвергшиеся воздействию синего света, автоматически облизывались.

Результаты эксперимента

Исследователи были приятно удивлены результатами — они обнаружили, что органоид не только прижился и функционировал как часть мозга крысы, но и контролировал поведение, связанное с поиском вознаграждения.

По мнению авторов исследования, полученные данные могут помочь ученым узнать больше о том, как работает наш мозг, как развиваются заболевания головного мозга и как можно лечить или предотвращать травмы головного мозга в будущем.

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