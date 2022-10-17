В Украине объявили охоту на Гиркина: в ГУР обещают огромное вознаграждение

Главное управление разведки Минобороны Украины гарантирует выплату 100 тысяч долларов за перевод Игоря Гиркина (Стрелкова) в украинский плен. Более того, ГУР опубликовало официальное сообщение насчет экс-боевика Донбасса.

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Об этой информации сообщил «Остров», передает «УРА-Информ».

«Известно, что один из самых известных российских террористов решил продолжить свое участие в войне против нашей страны. Игорь Гиркин (Стрелков) — российский террорист, бывший так называемый «министр обороны ДНР». СБУ и Генеральная прокуратура ведут в отношении Гиркина серию дел о террористической деятельности, пытках, убийствах и нарушении государственного суверенитета», — пишут представители Минобороны.

Так же уточняется, что в Нидерландах Гиркин так же попал в розыск из-за соучастия в уничтожении гражданского Боинга 777 рейса MH17.

«ГУР МО говорит: Ни один военный преступник не может избежать наказания». Отправить информацию можно по номеру: +380 93 117 5809 – связь по Viber, WhatsApp, Telegram, Signal», – говорится в сообщении.

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