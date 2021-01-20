Технологии

Tesla попросили временно отозвать модели S и X из продажи

Новые проблемы у компании Маска?

Время чтения: 51 Секунд

Управление безопасности дорожного движения США попросило Tesla временно отозвать две модели американского производителя. Причина в проблемах с доступом к определенным функциям.

Современные автомобили, например электромобили американского бренда Tesla, полны технологических решений. Большинство инновационных компонентов дополнительно связаны между собой, образуя электронную экосистему, чаще всего управляемую центральным дисплеем. Его отказ может иметь ужасные последствия, иногда делая невозможным управление большинством важных функций в автомобиле, пишет Ура-Информ со ссылкой на Interia.

К сожалению, как показывает недавняя информация, вышеупомянутый экран, который функционирует как панель управления, имеет тенденцию к чрезвычайно высокому уровню отказов. По словам Джейка Фишера, старшего директора Управления безопасности дорожного движения США, этот дисплей отвечает за доступ к такому количеству ключевых систем в автомобилях Tesla, что модели S и X должны быть временно изъяты из продажи, пока проблемы не будут полностью устранены.

На данный момент Tesla никак не отреагировала на заявление чиновника. Однако, если запрос будет удовлетворен, это может означать масштабное сервисное мероприятие, охватывающее до 158 000 автомобилей.

Ранее мы сообщали, что автомобиль Tesla самостоятельно проехал из Сан-Франциско в Лос-Анджелес.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Компания Apple озвучила планы на 2021 год

На сайте Macotakara появилась информация о планах известного американского бренда на 2021 год.

Apple оказалась в центре скандала: на корпорацию подали в суд

Гинсберг утверждает, что в Telegram публикуют антисемитский, неонацистский и подобный контент, а это нарушает правила приложений в App Store

Virgin Orbit впервые запустила на орбиту свою ракету

Компания предлагает возможность взлета и посадки на традиционных взлетно-посадочных полосах

Смартфон вместо магнитной карты. Что еще умеют современные системы контроля доступа?

Первые новости о появлении цифровых решений для доступа к различным системам с помощью смартфона начали появляться под конец 2012 года.

Apple начала разработку смартфона iPhone со складным экраном

Не исключается, что до выхода подобной разработки в продажу пройдет несколько лет

Французская армия будет использовать специальные микродроны

Микродрон Parrot был адаптирован для работы в армии

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap