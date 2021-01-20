Tesla попросили временно отозвать модели S и X из продажи

Новые проблемы у компании Маска?

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Управление безопасности дорожного движения США попросило Tesla временно отозвать две модели американского производителя. Причина в проблемах с доступом к определенным функциям.

Современные автомобили, например электромобили американского бренда Tesla, полны технологических решений. Большинство инновационных компонентов дополнительно связаны между собой, образуя электронную экосистему, чаще всего управляемую центральным дисплеем. Его отказ может иметь ужасные последствия, иногда делая невозможным управление большинством важных функций в автомобиле, пишет Ура-Информ со ссылкой на Interia.

К сожалению, как показывает недавняя информация, вышеупомянутый экран, который функционирует как панель управления, имеет тенденцию к чрезвычайно высокому уровню отказов. По словам Джейка Фишера, старшего директора Управления безопасности дорожного движения США, этот дисплей отвечает за доступ к такому количеству ключевых систем в автомобилях Tesla, что модели S и X должны быть временно изъяты из продажи, пока проблемы не будут полностью устранены.

На данный момент Tesla никак не отреагировала на заявление чиновника. Однако, если запрос будет удовлетворен, это может означать масштабное сервисное мероприятие, охватывающее до 158 000 автомобилей.

Ранее мы сообщали, что автомобиль Tesla самостоятельно проехал из Сан-Франциско в Лос-Анджелес.