Украина не должна ждать поблажек от этого человека — эксперт о Байдене

Эксперт о том чего ужидать Украине от Байдена

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Не стоит ожидать каких-либо поблажек от нового президента США Джо Байдена для Украины. Такое мнение выразил бывший посол США в России Александр Вершбоу.

Он отметил, что Байден, безусловно, будет хорошо относится к Украине, но в свою очередь Украина также должны выполнять взятые на себя обязательства, пишет УРА-Информ со ссылкой на издание Гордон.

«У Байдена к Украине «суровая любовь». Что я этим хочу сказать? Украина не должна ждать поблажек от этого человека, пусть он и либеральнее предыдущего американского лидера. Байден желает, чтобы Украина завершила начатые реформы в сфере политики и экономики. Именно так Киев сможет полноценно противостоять внешней агрессии в лице РФ», — заявил эксперт.

Он считает, что только таким образом, Украина сможет не дать Кремлю поглотить себя.

В тоже время Александр Вершбоу отметил, что на данный момент неизвестно будет ли Байден помогать Украине военном вопросе. Также неизвестно что будет с санкциями по отношению к Российской Федерации на международной арене.

Ранее мы сообщали, что инаугурация Байдена будет необычной.