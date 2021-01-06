Автомобиль Tesla самостоятельно проехал из Сан-Франциско в Лос-Анджелес (ВИДЕО)

«Классический» автопилот, доступный в автомобилях американского производителя, впечатляет множеством решений

Время чтения: 54 Секунд

Видео о полном тестировании самодвижущейся бета-системы Tesla стало доступно на канале Whole Mars Catalog. Самостоятельно автомобиль проехал почти 600 километров.

Хотя до действительно автономных автомобилей еще далеко, такие компании, как Tesla, успешно доказывают, какой прогресс уже был достигнут в этом отношении. «Классический» автопилот, доступный в автомобилях американского производителя, впечатляет множеством решений. Программное обеспечение Full Self-Driving Beta, доступное за дополнительную плату, дополнительно расширяет его функциями, такими как автоматическая смена полосы движения, распознавание знаков остановки, обнаружение светофора и автоматическая параллельная и перпендикулярная парковка.

Об этом пишет УРА-Информ.

Этот модифицированный автомобиль был выбран командой Whole Mars Catalog. На своем YouTube-канале они представили видео поездки на Model 3, оснащенной бета-версией Full Self-Driving. Машина ехала из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, при этомпочти самостоятельно преодолела 600 километров. Почти, потому что на видео четко видны случайные моменты, когда водителю приходилось садиться за руль.

Тестовая версия «Полного самоуправления» была доставлена ​​первым покупателям 20 октября 2020 года. Изначально сервис ограничен небольшим количеством автомобилей.

Ранее мы сообщали, что строительство гигафабрики Tesla снова приостановлено.