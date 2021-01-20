Общество

Выпускников школ в ОРЛО заставляют получать паспорта «республики»: не допускают к экзаменам

Очередные улучшения в «республике»

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У жителей временно неподконтрольной Украине территории Луганской области очередные проблемы. На этот раз у выпускников школ и их родителей.

Отмечается, что директора школ Луганска заставляют учеников выпускных классов получать паспорта «республики». В грубой форме ученикам ставят ультиматум: без паспорта к экзаменам не допустят. Родители должны успеть подать документы на паспорта и сделать их для детей, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал «Четкий Луганск».

Скорее всего, в «республике» не очень активно местное население берет паспорта «ЛНР», которые фактически ничего не значат. Без проблем в «республике «можно жить и по украинскому паспорту.

«Мы так понимаем, что новый «министр образования республики», Лустенко Андрей Юрьевич, таким образом решил улучшить качество образования», — иронично отмечает паблик.

Ранее мы сообщали, что жителей ОРДО с украинскими паспортами ждут проблемы. Там ходят таких граждан фактически лишить всех прав.

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