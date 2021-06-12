ЕВРО-2020: Англия – Хорватия, Австрия – Северная Македония превью и онлайн трансляция

Анонс 3 игрового дня чемпионата Европы

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Третий игровой день принесет зрителям сразу три игровых противостояния. Самой интересной встречей для украинских болельщиков, конечно, же будет противостояние Нидерланды – Украине, но кроме этого болельщики смогут увидеть еще два интересных матча.

Англия – Хорватия

Англия уверенно прошла квалификацию ME. Из восьми матчей они выиграли аж семь, споткнувшись только со сборной Чехии (1:2). В квалификации подопечные Гарета Саутгейта забили 37 голов. У итальянцев было столько же точных попаданий, и только бельгийцы оказались лучше в этой классификации. Англичане также успешно начали квалификацию на ЧМ-2022, выиграв первые три матча. В Лиге Наций команда выступила не очень удачно. Англичане из-за поражений с Бельгией и Данией на этот раз они не вышли в «финальную четверку» соревнований.

Дорога хорватов к чемпионату Старого континента была немного более ухабистой. Вице-чемпионы мира выиграли группу E, но обогнали второй Уэльс всего на три очка. Также им не удалось избежать нескольких неудач в квалификации. Они выиграли все домашние матчи, но сыграли вничью с Уэльсом и … Азербайджаном, а также проиграли Венгрии. В Лиге наций хорваты тоже не произвели сенсации, проиграв аж пять игр! Чуть лучше они выступили в первых трех отборочных матчах чемпионата мира в Катаре, где набрали шесть очков. Хорваты неожиданно уступили Словении 0:1.

История противостояний

Поединок на Евро-2020 станет поединком № 11 обеих команд в истории. Пока что баланс благоприятный для англичан, выигравших пять раз. Сборная Хорватии одержала три победы.

Последний раз обе команды играли друг с другом осенью 2018 года в рамках Лиги Наций. Встреча в Риеке завершилась нулевой ничьей, а ответный матч в Лондоне англичане выиграли 2:1.

Ориентировочные составы:

Англия: Пикфорд; Уокер, Стоунз, Мингс, Чилуэлл; Райс, Маунт; Стерлинг, Кейн, Рэшфорд.

Хорватия: Ливакович; Врсалько, Вида, Чалета-Цар, Баришич; Брозович, Модрич; Ребич, Крамарич, Перишич; Петкович.

Мнение БК Париматч

Победа Англии – 1.67

Ничья – 3.80

Победа Хорватии – 6.0

Австрия – Северная Македония

Обе команды играли в одной группе в отборочном раунде этого Евро. Австрийцы заняли второе место и получили прямое повышение. В свою очередь, Северная Македония заняла третье место после, опередив Свловению. Но ей на помощь пришла Лига Наций. Правда, Горан Пандев и компания были только в группе D, но благодаря хорошему результату вышли в плей-офф. В них они победили Косово и Грузию, благодаря чему впервые за свою недолгую историю оказались на «большой вечеринке».

Как бы то ни было, они сохранили хорошую осеннюю форму весной, когда стартовал отборочный раунд чемпионата мира по футболу в Катаре. Они начали с минимального поражения в Бухаресте со счетом 2:3 с Румынией. Затем они обыграли Лихтенштейн 5:0, как и планировали, и … сенсационно обыграли немцев в Дуйсбурге 2:1. Это показывает, что у этой команды есть потенциал. Есть опытный Пандев, но есть и игроки, которые на долгие годы должны быть сильной стороной Македонии — Эльмас или Алиоски.

Австрия не может быть так довольна весенними отборочными матчами. Ничья в Шотландии, победа с Фарерскими островами и позор с Данией. Эта последняя игра, завершившаяся поражением 0:4, показала, что команде еще предстоит поработать. Тогда гостям потребовалось всего 16 минут, чтобы забить четыре мяча.

История противостояний

В своей истории команды сыграли между собой только дважды. Оба поединка прошли в рамках отборочных матчей Евро-2020 и завершились победой австрийской команды. Первую встречу в Скопье гости выиграли 4:1, а во второй встрече в Вене австрийцы выиграли 2:1.

Ориентировочные составы

Австрия: Бахманн; Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Ульмер; Лаймер, К. Шлагер; Забитцер, Баумгартлингер, Алаба; Арнаутович.

Северная Македония: Димитриевски; Ристовски, Муслиу, Велковски, Алиоски; ﻿Адеми, Николов, Барди; Эльмас﻿, Пандев, Трайковски

Мнение букмекеров Париматч

Победа Австрии – 1.75

Ничья – 3.50

Победа Северной Ирландии – 6.00

Прямая трансляция

В прямом эфире встречу можно будет увидеть на Live TV, Rojadirecta.