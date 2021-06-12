Нидерланды — Украина: превью, мнение букмекеров, онлайн трансляция

Подопечные Андрея Шевченко стартуют н чемпионате Европы

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Наконец-то дождались. Сборная Украины стартует на ЕВРО-2020. Подопечные Андрея Шевченко в стартовом матче турнира сыграет против фаворита группы команды Нидерландов. Украинской сборной будет вдвойне тяжело, так как матч пройдет в Амстердаме, и зрители будут поддерживать свою сборную. Украине некуда отступать, с первой игры Евро нужно показывать свой футбол и не смотреть на соперника

Нидерланды

Это очень важный турнир для голландцев. Они возвращаются к большим турнирам после шестилетнего перерыва, потому что им сенсационно не удалось пройти квалификацию как на Евро-2016 во Франции, так и на финальную часть ЧМ-2018, который проходил в России. На этот раз наш первый соперник на Евро-200 удачно прошел европейский отбор, заняв второе место в группе с Северной Ирландией, Эстонией, Беларусью и Германий, которая и выиграла квинтет. Нидерланды в шести матчах одержали шесть побед, раз сыграли вничью с Северной Ирландией в гостях (0:0) и проиграл Германии дома (2:3), при этом в гостевом матче взяли реванш у немцев – 4:2.

Дальше последовала Лига Наций, где подопечные Франка де Бура заняли второе место в группе А элитного дивизиона. Вперед они пропустили только Италию, отстав от ней всего на один пункт. Позади остались Польша и Босния с Герцеговиной. Турнир Нидерланды завершили с тремя победами, двумя ничьими и одном поражении – от Италии (0:1).

В стартовом матче отбора на ЧМ-2022 Нидерланды в гостях уступили Турции (0:2), а потом выиграли дома 2:0 у Латвии и разгромили в гостях Гибралтар – 7:0. В отличии от команды Андрея Шевченко де Бур провел только два спарринга перед стартом Евро. Нидерланды сыграли 2:2 с Шотландией и победили Грузию 3:0. В последних десяти матчах у команды только одно поражение – от Турции, правда и побед не так много – пять.

Команда много забивает – в последних семи матчах подопечные де Бура забивали минимум по два гола в каждой из встреч. В тоже время нельзя сказать о надежности в обороне – в последних десяти играх только трижды голландцы не пропускали — в матчах с более слабыми соперниками – Гибралтаром, Латвией и Грузией.

Украина

Если бы турнир состоялся год назад, как и планировалось, то Украину можно было отнести к теневым фаворитам или же одной из тех, кто может преподнести сюрприз. Украинцы неожиданно выиграли группу, где фаворитами считались португальцы – действующие чемпионы Европы, переиграв в очном противостоянии соперника у себя дома и закончив турнир с шестью победами в восьми матчах при двух ничьих. При этом команда Шевченко выглядела очень сильно.

Однако после этого началась пандемия и спад в игре украинских футболистов тоже. Украина вылетела из Лиги Наций, запомнившись только победой над Испанией 1:0 и противоречивым решением УЕФА наложить на сборную техническое поражение от Швейцарии после вспышки коронавируса у украинских футболистов. Это решение откинуло сборную в дивизион В турнира.

Старт квалификации к ЧМ-2021 подарил надежду – Украина при весьма хорошей игре сумела сыграть вничью с Францией в гостях – 1:1. Однако дальше последовала блеклая игра с Финляндией и Казахстаном, эти игры также завершились со счетом 1:1. Перед Евро Шевченко сначала собрал украинских футболистов, даже УПЛ завершили на пару дней раньше, чем планировалось и практически месяц готовил сборную.

Украина провела три товарищеских встречи – начали с так полюбившимися 1:1 с Бахрейном. Дальше была такая нужная для психологического настроения победа над Северной Ирландией 1:0 и разгром Кипра. Последние соперники не самые сильные, но Украина снова вернулась на победный путь и, возможно, это было именно то, что требовалось нашим футболистам. До виктории над северными ирландцами украинцы не побеждали семь матчей, да и при этом имели одну победу в 11 последних встречах.

История противостояний

Это будет только третья очная встреча в истории команд. Перед этим было сыграно два товарищеских матча. Так в 2008 году Украина уступила своему сопернику 0:3 в гостях, а два года спустя команды сыграли 1:1.

Ориентировочные составы

Нидерланды: Стекеленбург; Думфрис, де Лихт, де Врей, Блинд, Вейндал; Ф. де Йонг, де Роон, Вейналдум; Депай, Вегхорст.

Украина: Бущан; Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко; Зинченко, Сидорчук, Малиновский; Ярмоленко, Яремчук, Зубков.

Арбитры

Феликс Брых (Германия).

Ассистенты арбитра — Марк Борщ и Стефан Лупп (оба Германия).

Четвертый судья — Бартош Фаранковский (Польша).

Арбитр ВАР — Марко Фритц (Германия).

Ассистенты арбитра ВАР — Кристиан Дингерт (Германия), Ли Беттс, Стюарт Атуелл (оба — Англия).

Мнение БК Париматч

Победа Нидерландов – 1.68

Ничья – 3.70

Победа Украины – 6.10

Трансляция

В прямом эфире встречу можно будет увидеть на Live TV, Rojadirecta та ТРК Україна