ЕВРО-2020: превью, мнение букмекеров и онлайн трансляция второго дня

Сегодня сыграют Уэльс – Швейцария, Дания – Финляндия и Бельгия – Россия

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Второй день Евро-2020 подарит болельщикам сразу три очень интересных поединка. Уэльс сыграет со Швейцарией, Дания будет противостоять Финляндии, а Бельгия встретится с Россией, пишет УРА-Информ.

Уэльс – Швейцария

У валлийцев был очень успешный период. Правда, в отборочном раунде к чемпионату Европы они только в заключительном туре обеспечили себе путевку на европейское первенство, опередив Словакию и Венгрию. Лига Наций — еще лучшая игра для островитян — 16 очков в шести матчах обеспечили им переход в дивизион А. Что касается квалификации на чемпионат мира, валлийская команда проиграла Бельгии, что было и выиграли в чрезвычайно важном поединке со сборной Чехии.

Швейцарцы же отлично сыграли в отборочной группе Евро, опередив Данию и Ирландию. Однако групповой этап Лиги Наций показал настоящую силу команды. Команда избежание вылета в Дивизион B только благодаря «непонятной игре» местных чиновников и действий УЕФА, которые присудили Украине техническое поражение. При этом команда набрала полный набор очков в первых двух матчах отборочного турнира чемпионата мира.

История противостояний

Баланс противостояний между двумя командами пока говорит в пользу швейцарской команды, которая выиграла пять из семи матчей с Уэльсом. Остальные две игры завершились победой команды из Великобритании.

В последний раз обе команды имели возможность посоревноваться между собой в отборочном этапе Евро-2020. Тогда оба матча завершились победами хозяев. Швейцария выиграла в Базеле со счетом 4:1, в то время как Уэльс ответил победой над — 2:0.

Предварительные составы

Уэльс: Уорд; Мефам, Родон, Дэвис; Робертс, Аллен, Ампаду, Уильямс; Джеймс, Уилсон, Бейл.

Швейцария: Соммер; Эльведи, Шер, Аканджи; Мбабу, Закариа, Джака, Родригес; Шакири; Эмболо, Сеферович.

Мнение букмекеров Париматч

Победа Уэльса – 4.0

Ничья – 3.1

Победа Швейцарии – 2.21

Дания – Финляндия

Многие букмекеры или эксперты считают Данию черной лошадью Евро-2020. Глядя на результаты этой команды, это не особо смелый тезис. Датчане великолепно начали борьбу за участие в чемпионате мира, выиграв матчи с Израилем, Молдовой и Австрией, с соотношением мячей 14:0. Перед этим Дания заняла второе место в группе, опередив Ирландию, но уступив одним пунктом Швейцарии. В Лиге Наций Дания сумела опередить Англию, а также Исландию, при этом группу выиграла команда Бельгии.

Финляндия считается главным аутсайдером группы B. Финны совершенно неожиданно гарантировали себе участие в этом грандиозном событии, опередив Грецию и Боснию и Герцеговину. Италия выиграла эту группу Участие Финляндии в Евро-2020 — уже большая честь, поэтому от команды не ждут много не Евро.

История противостояний

История сборных Дании и Финляндии очень богата. На данный момент команды встречались друг с другом 65 раз. Баланс встреч очень благоприятен для датчан, выигравших 39 игр. В активе финнов всего 14 побед. Последнее противостояние двух команд произошло довольно давно, в 2011 году. Тогда команды сыграли товарищеский матч в Эсбьерге. Матч завершился победой Дании со счетом 2:1.

Предварительные составы

Дания: Шмейхель; Меле﻿, Кьер, Кристенсен, Васс﻿; Эриксен﻿, Хейбьерг, Дилейни; Поульсен, Винн, Брейтвейт﻿

Финляндия: Градецки; О’Шонесси, Араюури, Тойвио; Уронен, Камара, Спарв, Лод, Райтала; Пукки, Похьянпало

Мнение БК Париматч

Победа Дании – 1.49

Ничья – 4.10

Победа Финляндия – 8.90

Бельгия – Россия

Недаром сборная Бельгии считается одним из главных фаворитов на победу на Евро-2020. «Красные дьяволы» имеют в своих рядах много выдающихся игроков, которые играют в самых сильных лигах и лучших командах. Болельщики Бельгии надеются, что потенциал этой команды, наконец, будет доказан во время этого турнира. Бельгия выиграла все свои матчи в рамках отбора на Евро-2020, одержала пять побед из шести матчей в Лиге Наций при одном поражении, а в стартовых матчах отбора на ЧМ-2021 Бельгия разгромила Беларусь (8:0), сыграла вничью с Грецией (1:1) и одолели Хорватию (1:0).

В последних матчах подопечные Черчесова проявили себя весьма посредственно. Во время Лиги Наций они неожиданно уступили Сербии 0:5. Во время отборочного раунда чемпионата мира россияне потерпели поражение от Словакии, но заняли второе место в группе. В двух последних турнирах чемпионата Европы россияне завершили свое выступление на групповом этапе. Сейчас их амбиции намного выше, ведь матчи Евро-2020 они проведут в том числе на своем стадионе, что может дать преимущество.

История противостояний

В своей истории встречались шесть раз. Пять раз выигрывали бельгийцы, еще один матч закончился вничью. Интересно, что обе команды играли друг с другом во время … квалификации к Евро-2020. Обе встречи завершились бельгийцами, которые сначала выиграли 3:1 в Брюсселе, а затем не оставили шансов своим соперникам в Санкт-Петербурге, выиграв 4:1.

Предварительные составы

Бельгия: Куртуа; Алдервейрелд, Вертонген, Денайер; Менье, Дендонкер, Тилеманс, Т. Азар; Мертенс, Лукаку, Докю.

Россия: Шунин; Марио Фернандес, Баринов, Джикия, Семенов, Караваев; Зобнин, Оздоев, Головин; Миранчук; Дзюба.

Мнение БК Париматч

Победа Бельгии – 1.74

Ничья – 3.70

Победа России – 5.50

Трансляция матчей игрового дня

В прямом эфире встречу можно будет увидеть на Live TV, Rojadirecta та ТРК Україна