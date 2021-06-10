Турция — Италия: превью, мнение букмекеров и онлайн трансляция стартового матча Евро-2020

Стартовый поединок начнется в 22:00 по Киеву 11 июня

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Наконец-то дождались. Уже в эту пятницу, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу. Евро-2020 должно было пройти еще прошлым летом, однако пандемия коронавируса заставила европейских футбольных чиновник перенести европейское первенство на один год. В итоге мир еще не победил пандемию, но справляется с ней. Футбольный праздник наконец-то состоится, и зрители на стадионах и возле экранов телевизоров смогут увидеть поединки лучших команд Европы.

В стартовом поединке турнира нас уже ожидает очень интересное противостояние – Турция – Италия. Команды рассчитывают показать успешный результат на Евро-2020, поэтому матч открытия ожидает быть очень интересным, пишет УРА-Информ.

Турция

Турки весьма успешно прошли отборочный раунд к Евро-2020. Команда заняла второе место в группе, при этом соперники действительно заслуживают внимания Франция и Исландия. Сборная Турции потерпела всего одно поражение – во встрече с Исландией. Два противостояния с чемпионами мира — командой «Триколор» — и четыре очка у команды Шенола Гюнеса. В итоге турки уступили Франции только два пункта в итоговой турнирной таблице.

Однако после успешных выступлений в квалификации произошло резкое снижение формы, что привело к понижению в дивизион C Лиги Наций. Турки неожиданно стали последними в группе с Венгрией, Россией и Сербией, одержав только одну победу в шести матчах. Однако начало отборочных матчей чемпионата мира дает надежду турецким фанатам — 7 очков в матчах с Нидерландами, Норвегией и Латвией. Перед Евро Турция сыграла три матча со скромными Азербайджаном, Гвинеей и Молдовой – в итоге две победы и одна ничья.

Для сборной Турции это будет пятый турнир чемпионата Европы, в котором она дебютировала в 1996 году. Стартовые матчи в последних четырех турнирах Турция начинала с поражения.

Италия

Сборная Италии с большими надеждами подходит к Евро-2020. У них был отличный отборочный этап Евро, групповой этап Лиги Наций и начало квалификационных матчей ЧМ-2022. Сборная Италии обыграла всех своих соперников в отборочной группе чемпионата Европы с полным набором очков, в то время как в групповом этапе Лига Наций оказалась лучше Нидерландов, Польши и Боснии и Герцеговины. Итальянцы также завершили эти игры без поражений на своем счету. Максимальный комплект пунктов и три «сухих» матча — достижения команды Роберто Манчини в первых трех играх отборочного турнира чемпионата мира. Последнее поражение команда из Апеннинского полуострова потерпела в 2018 году, проиграв Португалии со счетом 0:1. Перед Евро Италия провела два матча – разгромив Сан-Марино 7:0 и разобравшись с Чехией — 4:0.

В трех последних финальных турнирах чемпионата Европы Италия доходила как минимум до четвертьфинала. Теперь ожидания намного выше. Статистика их выступлений в первых матчах турниров чемпионата Европы говорит за итальянцев. С 1980 года команда потерпела лишь одно поражение в первых матчах турнира (баланс 3-4-1).

История противостояний

История очных противостоянии говорит в пользу итальянской команды. Команды в официальных встречах играли 10 раз. Семь из этих игр завершились победами сборной Италии, а остальные три — ничьей.

Последние два противостояния были товарищескими и оба закончились ничьей 1:1. Последний состоялся в 2006 году. В матче за очки итальянцы и турки соревновались на Евро-2000, когда также встретились в одной группе. Команда Дино Дзоффа оказались лучше, выиграв 2:1 на стадионе в Арнеме, Нидерланды.

Арбитры

Главный арбитр — Данни Маккели (Нидерланды).

Помощники — Хессел Стегстра и Ян де Врис (оба Нидерланды).

Четвертый рефери — Стефани Фраппар (Франция).

Видеопомощник рефери — Кевин Блом (Нидерланды).

Мнение БК Париматч

Победа Турции – 8.5

Ничья – 3.9

Победа Италии – 1.53

Предварительные составы

Турция: Чакыр – Сеюнджю, Мерас, Кабак, Мюлдюр – Туфан, Чалханоглу, Йокушлу, Языджи — Йылмаз, Унал.

Италия: Доннарумма – Кьеллини, Бонуччи, Флоренци, Спинаццола – Жоржиньо, Барелла, Пеллегрини – Иммобиле, Инсинье Кьеза.

Прямая трансляция

В прямом эфире встречу можно будет увидеть на Live TV, Rojadirecta та ТРК Україна