Пандемия COVID-19: привили более 1,5 млн. украинцев

За прошедший день в Украине вакцинировалось 55 573 человека

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На территории Украины с начала прививочной кампании было сделано 1 545 019 прививок от коронавирусной пневмонии нового поколения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает УРА-Информ.

Одну дозу препарата, как отметили в ведомстве, получили 1 364 566 человек. При этом, полностью иммунизированы — 180 453 человека.

Стоит отметить, что за прошедший день в Украине вакцинировалось 55 573 человека. При этом, одну дозу препарата получили 36 498 человек, полностью иммунизированы — 19 075 жителей страны.

В лист ожидания вакцинации против пневмонии нового поколения COVID-19 записались 666 470 жителей страны.

Ранее сообщалось, что учеными из многих центров мира изучено около 12 тысяч. различные препараты для поиска лекарств, которые борются с SARS-CoV2. Они обнаружили, что их как минимум дюжина. Некоторые из них можно использовать вместе, что еще больше повысит их производительность.