Общество Политика

«Украине нужно разговаривать с людьми с Донбасса», — Путин

Так прописано в минских соглашениях

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил что правительству Украины необходимо разговаривать с «людьми с Донбасса». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Путина в интервью российским СМИ.

Члены незаконных вооруженных формирований, по словам, ПУтина, не хотели ставить подписи под минскими соглашениями, однако, российское правительство заставила их это сделать.

«Это не моя прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с „людьми из Донбасса“. Так прописано в минских соглашениях, и под ними стоят подписи „ЛНР“ и „ДНР“. Мы их убедили, что это целесообразно сделать», — отметил он.

Ранее сообщалось, что президента Российской Федерации Владимира Путина поймали на лжи. При этом речь идет о словах об Украине.

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