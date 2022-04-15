Срочно нужна деблокада Мариуполя, ситуация критическая – командир морпехов

Похоже, что все должно решиться в ближайшее время.

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Ситуация в Мариуполе, который полтора месяца находится в блокаде российской армии критическая. Об этом заявил командир 36 отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына.

Он призвал украинскую власть провести деблокаду города в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Он отметает, что ситуация на утро 15 апреля критическая. Командир морпехов уверен, что сегодня ещё остается возможность деблокады Мариуполя. При этом ее нужно провести в кратчайшие сроки.

Он добавляет, что защитники города не намерены сдаваться в плен и готовы сражаться, но обстановка ухудшается.

“Ситуацию может решить резкая военная операция или политическое решение”.

Ранее заместитель командира полка “Азов” Святослав Паламарь заявил, что деблокада Мариуполя возможна и они ждут соответствующих шагов со стороны Украины.

Ранее мы сообщали, что под Мариуполем людям стало плохо после возможной химатаки.