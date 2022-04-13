Происшествия

Под Мариуполем людям стало плохо после возможной химатаки

Ситуация в городе становится все хуже и хуже.

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Похоже, что оккупанты все-таки применялись какое-то химическое вещество в Мариуполе. На данный момент об этом нельзя говорить точно, но плохо становится на только военным, но и местным жителям.

В эфире телемарафона городской голова Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что жители пригорода Мариуполя пожаловались на ухудшение самочувствия после распространения оккупантами ядовитого вещества, пишет УРА-Информ.

Действительно, они использовали некое химическое вещество, сбросив его с беспилотника. К сожалению, мы не можем взять образцы и посмотреть, что это было. Ветер распространил это вещество, и его частицы дошли до окраин города. Были жалобы на здоровье в поселках Сартана и Талаковка. После этого люди покинули свои дома в этих селах и эвакуировались” – сказал он.

Боцченко отметил, что в этих поселках люди почувствовали нехарактерный вкус во рту и другие признаки отравления химическим веществом.

Ранее в Азове рассказали о состоянии людей, попавших под действие неизвестного яда.

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