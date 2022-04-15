В Белгороде новые взрывы: местные жители опубликовали видео

Белгородцы сообщают, что в небе прогремели 2 хлопка

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Новый день в Белгороде, Россия, снова начался со взрывов. Местные жители сообщили о том, что в воздухе было видно два взрыва.

15 апреля местные жители сообщили о том, что в небе было слышно и видно два взрыва. В очередной день жители Белгорода замечают взрывы. Ранее в этом городе был взрыв склада с боеприпасами и взрыв нефтебазы. Также после этого на протяжении нескольких дней были взрывы в воздухе, пишет УРА-Информ.

“Белгородцы сообщают, что сейчас в небе прогремели 2 хлопка”, – написал один из пабликов.

Также появились сообщения о том, что никаких разрешений не было. На данный момент в городе все спокойно.

При этом местные власти никак не прокомментировали еще этот инцидент, но один из местных телеграм каналов написал, что это работала ПВО россии. Больше информации по этому поводу нет.

Ранее мы сообщали, что в Москве начались первые зачистки.