Нельзя недооценивать риск того, что Россия применит ядерное оружие – глава ЦРУ

Билл Бернс высказал свое мнение.

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Нельзя недооценивать риск того, что Россия в отчаянии применит ядерное оружие. Об этом заявил директор ЦРУ Билл Бернс. При этом он отметил, что пока никаких доказательств такого шага не поступало.

Бернс упомянул об этом случае в своей речи в Технологическом институте Джорджии, впервые с тех пор, как он стал главой Центрального разведывательного управления. По его словам, предотвращение Третьей мировой войны является одной из главных задач агентства, пишет УРА-Информ.

«Учитывая потенциальное отчаяние президента Путина и российского руководства, а также учитывая военные неудачи на сегодняшний день, никто из нас не может недооценивать угрозу потенциального перехода к применению тактического ядерного оружия», — сказал Бернс.

При этом он подчеркнул, что, кроме риторики Кремля, пока ничто не указывает на то, что Россия готовится к такому нападению.

Глава агентства заявил, что США начали сбор доказательств, указывающих на российские планы нового вторжения в Украину прошлой осенью. Он также упомянул, что, когда во время ноябрьского визита в Москву предупредил Владимира Путина о последствиях войны, его «обеспокоило то, что он услышал».

«Хотя он, похоже, не принял необратимого решения напасть на Украину, Путин вызывающе был склонен сделать это, очевидно, убежденный, что его шанс повлиять на ориентацию Украины истекает», — сказал Бернс. Он добавил, что россиянин, похоже, был убежден, что зимой сможет победить с минимальными затратами.

Ранее мы сообщали, что в Москве начались первые зачистки.