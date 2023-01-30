Политика

У НАТО новый призыв насчет Украины: Бауэр сказал, с какой проблемой может столкнуться ЕС

Родион Власов

В НАТО заявляют, что страны-члены Альянса должны перейти к «военной экономике».

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Об этой информации сообщил Оbozrevatel.com, передает Ura-inform.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр подчеркнул, что такой шаг поможет удовлетворить все оборонные нужды Украины на фоне российского вторжения. Поскольку основной задачей Альянса  является недопущение победы РФ.

Бауэр отметил, что увеличение производства предприятиями оборонной промышленности означает приоритетность использования сырья и производственных мощностей, «необходимых для оборонной промышленности, а не для гражданской».

«Мы должны сделать так, чтобы россияне не выиграли войну в Украине. Если они это сделают, то у нас будет гораздо большая проблема: россияне будут на наших границах», – предупредил он.

 Он также обратил внимание на то, что за последние 25 лет мировая экономика работала по принципу «время от времени», однако война в Украине подтвердила, что это ошибочный подход.

«Обе стороны тратят много боеприпасов, танков, авиации. Обе должны покупать много сырья и боеприпасов, чтобы продолжать воевать. Проблема для обеих заключается в том, что оборонная промышленность, как на Западе, так и в России нуждается в увеличении объемов производства», – резюмировал глава Военного комитета НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, в НАТО заявили о готовности к прямому противостоянию с Россией.

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