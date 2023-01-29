В НАТО заявили о готовности к прямому противостоянию с Россией

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Об этой информации сообщил RTP, передает Ura-inform.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Россия хочет вернуть влияние Советского Союза, поэтому НАТО должно быть готово.

«Теперь мы столкнулись с угрозой, которой является Россия. Она приходит к нам без приглашения в любой момент. Так что мы должны быть начеку. У нас нет времени на подготовку, потому что это зависит от них, когда они придут»,– сказал адмирал.

В то же время он заверил, что НАТО готово к прямой конфронтации с Россией. Однако для этого Альянс должен перевооружиться.

Роб Бауэр добавил, что гражданское производство стран военно-политического блока должно быть переориентировано на военную сферу. Для того чтобы провести перевооружение, по его мнению, целесообразно ввести «военную экономику мирного времени».

Напомним, ранее сообщалось, США намерены отреагировать на годовщину войны в Украине: подготовка идёт полным ходом.

