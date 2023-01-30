Спорт

Зеленский обратился к международному сообществу: стало известно, что он сказал насчет спорта и РФ

Родион Власов

Глава Украинского государства Владимир Зеленский затронул спортивную тематику, которая напрямую сейчас связана с военными действиями Москвы против Киева.

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Об этой информации сообщил «24 Канал», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что свое обращение Зеленский записал еще 28 января, однако достаточное количество зрителей из-за рубежа наряду с влиятельными людьми посмотрели его только спустя несколько дней. Как оказалось, Зеленский обратился с письмом к президентам ключевых международных спортивных организаций.

По словам Зеленского, спортивные институции должны определиться насчет решения Международного олимпийского комитета (МОК), что выявил желание открыть спортивную дорогу для страны-агрессора в лице России.

«Когда спортсмены из России будут фигурировать на соревнованиях международного формата – это только вопрос времени, когда эти лица примутся к оправданиям агрессии РФ против Украины, используя еще и символику террора», – сказал Зеленский.

Напомним, у Залужного особая просьба к Зеленскому по Бахмуту: инсайдер ОП сказал, что тревожит Главкома.

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